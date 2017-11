मुंबई के एयर कार्गो कांप्लेक्स को उड़ाने की धमकी से हाई अलर्ट

मुंबई। मुंबई के एयर कार्गो कांप्लेक्स को उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सारे परिसर में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। सीआइएसएफ (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) व पुलिस ने एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।

जानकारी के अनुसार कार्गो कांप्लेक्स के शौचालय में एक पर्चा मिला, जिसमें लिखा गया था कि भवन को 26 जनवरी या फिर कभी भी उड़ाया जा सकता है। यह धमकी आतंकी संगठन आइएसआइएस की तरफ से दी गई है। खास बात है कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हवाई अड्डे से इसकी दूरी महज साढ़े तीन किमी है।

सुरक्षा बलों का कहना है कि सहर रोड पर स्थित कांप्लेक्स में आने वाले हर व्यक्ति को पुख्ता जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा।

हालांकि धमकी दो माह पहले दी गई है और सुरक्षा तंत्र मानकर चल रहे हैं कि यह केवल धमकाने का एक तरीका है, लेकिन उनका कहना है कि एहतियात पूरी तरह से बरती जा रही है जिससे कोई अवांछनीय घटना न हो सके। फरवरी 2016 में पुलिस को फोन पर सूचना मिली थी कि सीएसएमआइए के भवन को उड़ा दिया जाएगा।

A note was found in toilet at Chhatrapati Shivaji International Airport, warning of an attack on cargo on 26th Jan 2018 by ISIS. Cargo evacuated & people being given an entry only after screening. Police and CISF are doing their job.: Chhatrapati Shivaji International Airport PRO

