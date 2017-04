जलगांव। महाराष्ट्र के जलगांव में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। जब ड्राइवर शराब के नशे में ट्रक को बीच हाइवे पर खड़ा कर सो गया। 14 पहिए वाला विशालकाय ट्रक होने के चलते हाइवे पर लंबा जाम लग गया।

वहीं सड़क से गुजर रहे महाराष्ट्र के जल संपदा मंत्री गिरीश महाजन अपनी गाड़ी से उतरे और खुद ट्रक चलाकर उसे किनारे लगाने लगे। इसके बाद सड़क से जाम खत्म हो पाया। मंत्री के इस प्रयास को लोगों ने मोबाइल में कैद कर लिया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया।

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि सफेद रंग की शर्ट में मंत्री बड़े ट्रक को ड्राइव कर रहे हैं। इस दौरान उनके सुरक्षाकर्मी भी सड़क पर चल रहे हैं।

ट्विटर पर वीडियो ट्वीट करने वालों का कहना है कि ट्रक के बीच सड़क पर खड़े होने के चलते पूरा हाइवे ठप हो गया था। दोनों तरफ गाड़ियों की लाइनें लग गईं थीं। लोग पुलिस आने का इंतजार कर रहे थे। कई लोगों ने ट्रक के ड्राइवर को नींद से जगाने की कोशिश की लेकिन ज्यादा नशे में होने के चलते वह उसी हालत में पड़ा रहा। तभी वहां जल संपदा मंत्री गिरीश महाजन का काफिला पहुंचा।

#WATCH: Maharashtra minister Girish Mahajan drives a truck to clear traffic, after the drunk driver was detained,leaving truck on road(28/4) pic.twitter.com/Pcju5EWxPa

— ANI (@ANI_news) 30 April 2017