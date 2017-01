Previous

VIDEO: बेंगलुरू में हुई छेड़छाड़ की घटना पर वायरल हुई इस लड़की की कविता

नए साल के जश्‍न की रात बेंगलुरू में हुई छेड़छाड़ की घटना ने पूरे देश को चौंका दिया और यह स्‍पष्‍ट हुआ कि महिलाओं की सुरक्षा में सिस्‍टम असफल रहा। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी है जो कि महिलाओं को दोष देते हैं कि आखिर वह देर रात छोटे कपड़े पहनकर निकली ही क्‍यों।

अबु आज्‍मी ने जब कहा कि महिलाएं ऐसी घटनाओं के पीछे जिम्‍मेदार है तब से #NotAllMen सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। इस ट्रेंड को सोशल मीडिया यूजर्स ने लताड़ा और आरोपियों को लेकर अपना गुस्‍सा उतारा।

एक महिला ने इस पूरे मामले को लेकर एक कविता सोशल मीडिया पर बोली जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस कविता ' I am not your Sugar. I am not your petrol, I am a human being. with fire in my soul' के जरिए उसने यह बताने की कोशिश की है कि हम महिलाएं भी इंसान हैं।