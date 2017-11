दिलचस्प: 3 दिन बाद 8 गधों को मिली जेल से रिहाई, ये था इनका कसूर

उरई। उरई जेल से सोमवार को आठ गधे रिहा किए गए। ये तीन दिन से जेल में बंद थे। पढ़कर जरूर अचरज होगा, लेकिन मामला है दिलचस्प।

इन गधों का कसूर था कि इनका झुंड जेल परिसर में बनी कालोनी की बागवानी नष्ट कर देता था। मालिक जेल पहुंचा तो जेल प्रशासन ने सशर्त गधों को उसके हवाले किया।

बीते 15 दिनों से रोज ही गधों का झुंड जेल कालोनी में की गई बागवानी में घुस जाता था और सब्जी तथा फूलों के पौधे नष्ट कर देता था।

परेशान होकर शुक्रवार को जेल प्रशासन ने आठ गधों को घेरकर पकड़ लिया और खाली पड़ी बच्चा जेल में कैद कर दिया। गधे किसके हैं, यहा पता नहीं चला था।

सोमवार को गधों का मालिक कमलेश सामने आया। एक भाजपा नेता के सहयोग से उसने जेल अधीक्षक से संपर्क किया। इसके बाद गधों को रिहा किया गया।

जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने बताया कि कमलेश को नसीहत दी गई है कि वह गधों को छुट्टा नहीं छोड़ेगा।

#WATCH Police release a herd of donkeys from district jail in UP's Jalaun. They had been detained for destroying plants outside jail pic.twitter.com/RkV8Hng0k2

— ANI (@ANI) 27 November 2017