तेज प्रताप के बाद पीएम मोदी पर लालू का निशाना, कहा- मैं डरने वाला नहीं

पटना। केंद्र सरकार द्वारा लालू प्रसाद यादव की जेड प्लस सुरक्षा वापिस लिए जाने के बाद लालू के अलावा राजद नेता नाराज है। इनमें उनके बेटे तेज प्रताप भी शामिल हैं। तेज प्रताप द्वारा पीएम मोदी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद अब लालू यादव का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मैं डरने वाला नहीं और मेरी सुरक्षा के लिए बिहार का बच्चा-बच्चा आगे आएगा।

हालांकि, उन्होंने कहा कि जब एक बेटे को पता लगेगा कि उसके पिता के खिलाफ साजिश हो रही है उसकी सुरक्षा कम की गई है तो वो प्रतिक्रिया देगा। मैं उसका समर्थन नहीं करता, मैंने उससे बात की है और इस तरह के बयान ना देने की सलाह भी दी है।

इससे पहले उनके बेटे तेज प्रताप ने लालू की सुरक्षा वापिस लिए जाने को लेकर पीएम मोदी से जुड़ी बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। तेज प्रताप ने इसे लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि 'ये जो सुरक्षा वापिस ली गई है यह हत्या करवाने की साजिश रची जा रही है। उनको मुंहतोड़ जवाब हम देंगे और नरेंद्र मोदी जी का खाल उधड़वा देंगे।'

इतना ही नहीं राजद के नेता भाई वीरेंद्र ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चेतावनी दी है कि अगर लालूजी के साथ कोई अप्रिय घटना घटी तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। भाई वीरेंद्र ने केंद्र पर आरोप लगाया कि लालू परिवार को टारगेट किया जा रहा है और इस मुद्दे को सदन में उठाया जाएगा।

लालू की पत्नी राबड़ी देवी ने कहा कि लालू जी की सुरक्षा नहीं घटानी चाहिए थी, यह केंद्र सरकार का गलत कदम है।

भाजपा- जदयू ने कसा तंज

सुरक्षा वापिस लिए जाने के बाद भादपा और जदयू नेताओं ने लालू यादव पर तंज कसा है। जदयू के प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि सजायाफ्ता को सुरक्षा क्यों मिले? वैसे भी लालूजी को तिहाड़ जेल जाना है वहां काफी सुरक्षा पहले से ही है। वहीं भाजपा नेता नितिन नवीन ने कहा कि लालू जी सजायाफ्ता हैं तो एेसे में उन्हें सुरक्षा की क्या जरूरत है। उन्होंने जितने घोटाले किए उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। उन्होंने जनता की गाढ़ी कमाई से अपनी संपत्ति बनाई, उन्हें और उनके बेटों को इसकी सजा जरूर मिलेगी।

सुशील मोदी को दी थी धमकी

बता दें कि तेजप्रताप ने हाल ही में भाजपा नेता सुशील मोदी को धमकी दी थी कि उनके बेटे की शादी में घर में घुसकर मारेंगे।

#WATCH: Lalu Yadav's son Tej Pratap responds to question on his father's security downgrade, says, 'Narendra Modi Ji ka khaal udhedva lenge' pic.twitter.com/FER7rIBjoK

— ANI (@ANI) 27 November 2017