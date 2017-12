पीएम मोदी पर दिए अपने बयान से अय्यर दुखी, बोले- हर सजा भुगतने को तैयार

नई दिल्ली। पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के बाद पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निकाले जाने के बाद मणिशंकर अय्यर लगातार माफी मांग रहे हैं।

शुक्रवार को मणिशंकर अय्यर का इस पर बयान आया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अय्यर ने कहा कि पीएम मोदी पर मेरे बयान से अगर कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान हुआ है तो मैं इसके लिए दुखी हूं। अय्यर ने कहा कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं किसी की भावना को ठेस पहुंचाऊं। उन्होंने कहा कि इसके लिए कांग्रेस मुझे जो भी सजा देगी वह स्वीकार है।

If any damage has been done to Congress because of what I said or did then I am saddened by it. I had no such intention. I am ready to accept any punishment that the Congress party wants to give me: #ManiShankarAiyar on his 'Neech' comment pic.twitter.com/b9CTEOpxlc

— ANI (@ANI) 8 December 2017