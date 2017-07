श्रीनगर। अमरनाथ यात्रा पर जा रही बस खाई में गिर गई। इस हादसे में 16 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 35 लोग घायल हुए हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। इस बीच 19 घायलों को इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया जा रहा है।

वहीं कश्मीर में अमरनाथ तीर्थ यात्रियों पर हुए हमले में घायल हुई एक महिला श्रद्धालु की रविवार सुबह अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 47 वर्षीय ललिता ने श्रीनगर के एसकेआईएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके साथ ही 10 जुलाई को हुए आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर आठ पहुंच गई है।

बता दें कि जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग के बटेंगू में 10 जुलाई को आतंकियों ने अमरनाथ श्रद्धालुओं और सुरक्षाबलों के काफिले पर हमला किया था। इस अधाधुंध गोलीबारी में बस में सवार सात श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जबकि 12 श्रद्धालु व पांच पुलिसकर्मी घायल हुए थे। हमले के बाद मोटरसाइकिल सवार आतंकी भाग निकले।

#WATCH: Rescue operation by Army underway as bus carrying Amarnath Yatra pilgrims fell off road on Jammu-Srinagar highway in Ramban, 11 dead pic.twitter.com/f1anBmdtdd

— ANI (@ANI_news) 16 July 2017