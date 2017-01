Previous

Next

घर बैठे ऐसे ऑनलाइन बनवाइए वोटर आईडी कार्ड

संबंधित खबरें

मल्टीमीडिया डेस्क। भारत में वोटर आईडी कार्ड की काफी उपयोगिता है। यह मतदान के दौरान तो उपयोग होता ही है साथ ही आमतौर पर भी पहचान पत्र तथा एड्रेस प्रूफ का काम भी करता है।

18 वर्ष की उम्र होते ही हर भारतीय को अपने वोटर आईडी के लिए आवेदन कर देना चाहिए। यह प्रक्रिया मैनुअल भी की जाती है, लेकिन इसमें काफी समय लग जाता है। लेकिन अब आप घर बैठे ही अपने मतदाता पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

वोटर आईडी के लिए आवेदन करने से आपका नाम अपने क्षेत्र की मतदाता सूची में जोड़ दिया जाता है। जिससे आप समय- समय पर होने वाले चुनावों में वोटिंग कर सकते हैं। यह एक तरह का कानूनी दस्तावेज है जो परिचय पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करने प्रक्रिया बेहद आसान हो चुकी है। मतदाता पहचान पत्र के लिए रजिस्ट्रेशन हेतु हर राज्य की अपनी वेबसाइट है।

ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन वोटर आईडी के अप्लाई:

सबसे पहले अपने कंप्यूटर पर भारतीय निर्वाचन आयोग की वेबसाइट http://www.nvsp.in पर लॉग ऑन करें।

यहां आपको PROVIDE FAMILY DETAILS, REGISTER DEMOGRAPHICALLY MATCHED ELECTORS, REGISTER ABSENT, SHIFTED, DEAD ELECTORS, PROVIDE REGISTERED DEATH DETAILS के विकल्प दिखाई देंगे।

यहीं पर आपको Search Your Name in electoral roll, Apply online for registration of new voter, Apply online for registration of overseas voter, Correction of entries in electoral roll, Know your booth, AC and PC, Know your BLO, ERO and DEO के विकल्प भी मिलेंगे।

ऑनलाइन वो‍टर आईडी कार्ड बनवाने के लिए आपको Apply online for registration of new voter पर क्लिक करना होगा। इससे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर 'प्रारुप 6/Form 6' का पेज खुल जाएगा।

यहां आपको अपने राज्य का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम, अपना नाम, लिंग, आयु तथा जन्‍मतिथि का विवरण टाइप करना होगा। इसके बाद नीचे की ओर जन्मस्थान की जानकारी देनी होगी। जिसमें राज्य, जिला, गांव/शहर तथा जन्मस्थान की जानकारी टाइप करना है।

अब आपको माता-पिता का नाम, निवास स्थान का पूरा विवरण देना होगा। यदि आपके परिवार में किसी का वोटर आईडी पहले से बना है, तो उसकी जानकारी भी यहां भरना है। अगले पेज पर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि जानकारी ध्यान से भरें।

ध्यान रहे जानकारी भरते वक्त बीच- बीच में फॉर्म को 'सेव' करना ना भूलें।

सभी संबंधित जानकारी भरने के बाद फॉर्म की पुनः जांच जरूर करें।

इसके बाद अपना पासपोर्ट साइज का फोटो, पहचान पत्र तथा पता का प्रमाण की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।

जांचे गए फॉर्म में गलतियों को ठीक करें और अंत में सबमिट करें।

यह प्रक्रिया पूरी होते ही आपके द्वारा फॉर्म में भरे गए ईमेल पर एक लिंक आएगी जो आपको अपने पर्सनल वोटर आईडी पर ले जाएगी। साथ ही आपके ईमेल पर रजिस्ट्रेशन नंबर का मेल भी आएगा जिसके द्वारा आप अपने आवेदन की स्थिति जान सकेंगे। इसके बाद संबंधित विभाग आपके फॉर्म की जांच करेगा और आपका वोटर आईडी घर के पते पर पहुंच जाएगा।