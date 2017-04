नई दिल्ली। गायक सोनू निगम की उस बात पर बयानबाजी का दौर जारी है, जिसमें उन्होंने लाउडस्पीकर से अजान को गुंडागर्दी करार दिया है। अब कांग्रेस नेता अहमद पटेल का कहना है कि नमाज के लिए अजान जरूरी है, लाउडस्पीकर नहीं।

सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार पटेल ने ट्वीट किया कि "नमाज का बेहद जरूरी हिस्सा है अजान... आधुनिक तकनीक के इस जमाने में... लाउडस्पीकर (जरूरी हिस्सा) नहीं हैं..."

Azaan is an essential ingredient for Namaz. In today's day of modern technology, loudspeakers aren't

— Ahmed Patel (@ahmedpatel) 18 April 2017