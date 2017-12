कांग्रेस HQ के बाहर लगे राहुल गांधी के 2019 में पीएम बनने के पोस्टर्स

Next

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी का नाम तय होने के बाद से ही पार्टी नेताओं ने उनको बधाई भी देना शुरू कर दिया है।

दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय के बाहर राहुल गांधी के बड़े-बड़े पोस्टर्स और बैनर लग गए हैं। इन बैनरों में कई पोस्टर ऐसे हैं, जो लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

एक पोस्टर में सभी भगवानों के आशीर्वाद देती हुई तस्वीर के साथ राहुल की फोटो लगाई गई है, जिसमें लिखा गया है, 'पंडित राहुल गांधी जी को सभी भगवानों ने दिया आशीर्वाद। राहुल को अध्यक्ष बनने की बधाई।' वहीं एक अन्य पोस्टर में राहुल की फोटो के साथ लिखा गया है, 'साल 2017- अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, साल 2019- भारत के प्रधानमंत्री।'

Banners seen outside Congress HQ in Delhi pic.twitter.com/x8cgxVf0YQ

— ANI (@ANI) December 5, 2017