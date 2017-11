बिहार BJP अध्यक्ष ने वापस लिया मोदी विरोधियों के हाथ काटने वाला बयान

पटना। बिहार के भाजपा अध्यक्ष और सांसद नित्यानंद राय ने पीएम मोदी की खिलाफत करने वालों के खिलाफ जो विवादित बयान दिया था, उसे उन्होंने वापस ले लिया है।

अपने इस बयान के बाद से नित्यानंद राय का चौतरफा विरोध हो रहा था। इससे घबराए राय ने अपनी सफाई में कहा कि- मैंने मुहावरे के रुप में कहा था और मैं अपने बयान पर खेद जताते हुए उसे वापस लेते हूं।

Maine muhaware ke roop mein kaha tha. Main khed vyakt karta hun aur apne bayaan ko wapas leta hoon: Nityanand Rai, MP & Bihar BJP Chief on his statement that if any hand or finger is raised against PM Modi, we should break it. pic.twitter.com/LjK55L3hKc

इससे पहले बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और उजियारपुर से लोकसभा सांसद नित्यानंद राय ने पीएम मोदी का विरोध करने वालों के खिलाफ विवादित बयान दिया था। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि, " प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कठिन परिस्थितियों और गरीबी से निकलकर देश का नेतृत्व कर रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। ऐसे में अगर कोई उन पर उंगली उठाएगा तो उसका हाथ काट देंगे।"

Your own son rose out of poverty to become PM, regardless of differences everyone in the country should value it. If any hand or finger is raised against him (Modi), we should come together & break it & if need be even chop it off: Nityanand Rai, MP & Bihar BJP Chief (20.11.2017) pic.twitter.com/ILoXEEzMg0

