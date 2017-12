यूपी निकाय चुनावः मथुरा में भाजपा और कांग्रेस के बीच टाई, लक्की ड्रॉ में भाजपा की जीत

मथुरा। यूपी निकाय चुनाव की मतगणना के दौरान मथुरा में एक ऐसी स्थिति बनी जब भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही उम्मीदवारों के बीच टाई हो गई। दोनो उम्मीदवारों को एक समान 874 वोट मिले। यह दोनों उम्मीदवार वार्ड नंबर 56 के लिए मैदान में उतरे थे।

टाई होने के बाद असमंजस की स्थिति पैदा हो गई और फिर फैसला लिया गया कि विजेता उम्मीदवार का चुनाव लक्की ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा। लक्की ड्रा में भाजपा उम्मीदवार मीरा अग्रवाल जीत गईं हैं।

बता दें कि राज्य में पिछले दिनों तीन चरणों में 16 नगर निगमों, 198 नगर पालिकाओं और 438 नगर पंचायतों के लिए मतदान हुआ जिसके बात मतों की गिनती शुक्रवार सुबह शुरू हुई।

उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनावों के लिए मतगणना जारी है। अब तक आए रुझानों में मेयर की 16 में से 13 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार आगे चल रहे हैं वहीं 3 पर बसपा ने बढ़त बना रखी है। बसपा ने मेरठ, झांसी और आगरा बढ़त बना रखी है। 75 जिलों में मतगणना अब भी जारी है। इन जिलों के 334 केंद्रों पर काउंटिंग की जा रही है। इस चुनाव में 79, 113 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है।

