सूरज अमू ने फारुख अब्दुल्ला को लेकर दिया विवादास्पद बयान

गुरुग्राम। ममता बनर्जी और पद्मावती के डायरेक्टर को लेकर विवादास्पद टिप्पणी कर चुके भाजपा नेता सूरज अमू ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभास बराला को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा दिया है। इसके बाद उन्होंने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला को लेकर विवादास्पद बयान दिया है।

अमु ने कहा कहा है कि उनका सपना नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूख अब्दुल्ला को लालचौक पर थप्पड़ मारना है। अम्मू ने कहा कि उन्होंने फारूख अब्दुल्ला का चुनौती दी है कि वह मुझे लाल चौक पर मुलाकात करके दिखाएं।

Now my dream is to slap Farooq Abdullah on Lal Chowk, I challenge him to meet me there: Suraj Pal Amu pic.twitter.com/o9DSwVmPeY — ANI (@ANI) 29 November 2017

दीपिका के सिर पर 10 करोड़ का इनाम रखने वाले BJP नेता का इस्तीफा

इससे पहले अम्मू ने वहीं, बराला का कहना है कि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि सूरजपाल अम्मू का इस्तीफा उन्हें व्हाट्सअप के माध्यम से मिला है।

उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है कि सीएम मनोहर लाल जी द्वारा किए गए व्यवहार से वह मन से व्यथित हैं। सगंठन ने जो सम्मान व पद आपने मुझे दिया ओर सगंठन ने जो भी कार्य मुझे दिया वो मैंने दिल से किया।

अम्मू ने पद्मावती फिल्म का विरोध करते हुए फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली और दीपिका पादुकोण के सिर काटने पर दस करोड़ रुपये देने का ऐलान किया था। इतना ही नहीं इस दौरान अम्मू ने फिल्म के अभिनेता रणवीर सिंह पर निशाना साधा था। अम्मू ने रणवीर को चेतावनी दी थी कि वह फिल्म और भंसाली के पक्ष में दिए अपना बयान वापस लें नहीं तो टांग तोड़ देंगे। इसके बाद भाजपा ने उन्हें एक नोटिस जारी किया था।

BJP leader Suraj Pal Amu who had threatened Deepika Padukone and Sanjay Leela Bhansali over #Padmavati resigns as Haryana Chief Media Coordinator of the party (file pic) pic.twitter.com/KAQKK9bM02 — ANI (@ANI) 29 November 2017

पढ़ें और क्या लिखा है अम्मू ने इस्तीफ में

अब मुझे यह महसूस हो रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को अब समर्पित व निष्ठावान कार्यकर्ताओं की व पदाधिकारियों की आवश्यकता नहीं रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के इर्दगिर्द कुछ अवांछित लोगों का एक समूह है जो उन्हें भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ताओं से पिछले तीन सालों से दूर कर रहा है। भगवान उन्हें सदबुद्धि प्रदान करें। मुझे उम्मीद है आप मेरे इस मैसेज को ही मेरे द्वारा दिये जा रहे, अपने पद से इस्तीफ़े को ही मेरा पत्र समझेंगे ओर मंजूर करेंगे।

पत्र में उन्होंने लिखा है कि भाजपा में साधारण कार्यकर्ता के रूप मे कार्य करता रहूंगा। हरियाणा के ही नहीं अपितु केंद्र के कई अनेक बरिष्ठ नेताओं के साथ 28 वर्षों से सगंठन के कई पदों पर रह कर कार्य करने का अवसर भाजपा ने मुझे दिया। प्रदेश भाजपा सगंठन में, प्रत्येक कार्य को जो आपने मुझे सौंपा वो मैंने मेहनत ओर लगन से किया।

With a heavy heart I have resigned from the post I had in BJP. I am pained at the behaviour of Haryana CM. I have never seen a BJP CM so arrogant who doesn't respect party workers and community representatives: Suraj Pal Amu pic.twitter.com/JVqRhjWchV — ANI (@ANI) 29 November 2017

यहां पर बता दें कि बीते दिनों चंडीगढ़ पहुंचे अम्मू ने कहा कि वह राजपूत समाज की आन-बान-शान के लिए जेल जाने को भी तैयार हैं। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में राजपूताना विरासत मंच के संरक्षक के तौर पर मीडिया से बातचीत करते हुए अम्मू ने कहा था कि अगर संजय लीला भंसाली और आजम खान को अभिव्यक्ति की आजादी है तो राजपूत समाज के लोगों को भी आजादी है।

पद्मावती का विरोध जारी करते हुए अम्मू ने संजय लीला भंसाली को भांड तक कह दिया और साथ ही कहा कि आजम खान का इलाज चंडीगढ़ पीजीआई में ही करेंगे। इस दौरान उनके साथ में समाज के युवा नेता भूम सिंह राणा ने खान के विरुद्ध जल्द ही केस दर्ज करवाने की बात कही थी।