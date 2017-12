यूपी निकाय चुनावः 16 में से 14 नगरनिगमों पर भाजपा का कब्जा

लखनऊ। गुजरात विधानसभा चुनाव से ऐन पहले उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों में भाजपा को बड़ी जीत मिली है। सीएम योगी की अगुवाई में हुए चुनाव में भाजपा ने 16 नगरनिगमों में से 14 पर कब्जा जमाया है।

वहीं अलीगढ़ और मेरठ नगर निगम महापौर की सीट जीतने में बसपा सफल हो गई। सपा और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल सका। नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी भाजपा की ही बढ़त मिली है। इनमें अवश्य भाजपा के बाद सर्वाधिक सीटें सपा ने हासिल की है। तीसरे नंबर पर बसपा है। सबसे पीछे रही कांग्रेस। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र काशी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर समेत अयोध्या व मथुरा में भी भाजपा के ही महापौर जीते हैं।

कांग्रेस अपने उपाध्यक्ष राहुल गांधी केे गढ़ अमेठी में भी पिट गई। वहीं निर्दलीयों ने भी बड़ी संख्या में जीत दर्ज की है। प्रदेश के 652 नगरीय निकायों में इस बार सभी दलों ने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा। सिर्फ कौशांबी के भरवारी नगर पालिका परिषद में चुनाव नहीं हुआ।

सभी निकायों में 11995 पार्षद/सदस्य के पदों पर भी चुनाव हुए। इनमें नगर निगम पार्षद के 1300, नगर पालिका परिषद के 5261 और नगर पंचायतों के 5434 सदस्य के पद थे। भाजपा 592 वार्डों में पार्षद जिताने में सफल रही। सपा के 201, बसपा के 147, कांग्रेस के 110 और 222 निर्दलीय पार्षद जीते हैं। आप के तीन, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल के 12 और रालोद के चार पार्षद जीते हैं।

अमूमन शहरी क्षेत्रों में बसपा का प्रदर्शन कमजोर होता रहा है लेकिन, इस बार बसपा ने अपना प्रभाव दिखाया। सपा नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में मुकाबिल जरूर रही लेकिन, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि उसके नेतृत्व ने इस चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संगठन के लोग पूरी ताकत से चुनाव प्रचार कर रहे थे पर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में नहीं निकले। उनके इस रुख का मतदाताओं पर भी असर पड़ा।

मेयर पदों पर भाजपा की जीत

मतगणना के दौरान भाजपा ने मेयर पदों पर बढ़त बना रखी है।

आगरा नगर निगम पर भाजपा का कब्जा। मेयर पद पर नवीन जैन करीब 72 हजार मतों से जीते।

लखनऊ भाजपा की मेयर उम्मीदवार संयुक्ता भाटिया जीती

मथुरा में भाजपा के मेयर प्रत्याशी मुकेश आर्य जीते।

फिरोजाबाद में भाजपा प्रत्याशी की जीत

मेरठ में बसपा प्रत्याशी सुनीता वर्मा जीतीं।

गोरखपुर महापौर पद के भाजपा प्रत्‍याशी सीताराम जायसवाल ने रिकार्ड जीत के साथ कब्जा जमाया।

गाजियाबाद में भाजपा प्रत्याशी आशा शर्मा की जीत तय।

मुरादाबाद में भाजपा के मेयर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल जीते।

बरेली में भाजपा के उमेश गुप्ता जीते।

कानपुर में भाजपा की मेयर प्रत्याशी प्रमिला पांडेय विजयी।

झांसी से भाजपा उम्मीदवार रामतीरथ जीते।

सहारनपुर से भाजपा उम्मीदवार संजीव वालिया जीते।

नगर निगम महापौर विजेताओं की लिस्ट-

नगर पालिकाओं में भाजपा आगे

नगर पालिकाओं के मामले में भी भजापा सबसे आगे है। 198 सीटों में से अब तक आए 198 सीटों के रुझानों में भाजपा 101 पर, सपा 36 पर और बसपा 35 पर आगे है। कांग्रेस महज 3 पर आगे है

राजनीतिक दलों के अनुसार निर्वाचित प्रत्याशियों का विवरण-

तैयारी पूरी, सुरक्षा के इंतजाम

राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश के 334 स्थानों पर एक साथ मतगणना सुबह आठ बजे से शुरू हो गई है। परिणाम जल्दी आएं इसलिए 11,200 टेबल लगाई गई हैं। वोटों की गिनती के लिए 56 हजार कर्मी लगाए गए हैं।

नगर निगमों में ईवीएम से चुनाव हुए हैं इसलिए इनके परिणाम दोपहर 12 बजे तक आने की उम्मीद है। छोटी नगर पंचायतों के परिणाम सुबह 10 बजे से ही आने शुरू हो जाएंगे। शाम चार से पांच बजे तक सभी निकायों के परिणाम घोषित हो जाएंगे। रुझानों और नतीजों को देखकर लगता है कि भाजपा इस चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है वहीं सपा और कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो रहा है। बसपा ने हालांकि कई जगहों पर भाजपा को मेयर पदों के लिए टक्कर दी लेकिन फिर भी भाजपा भारी पड़ती नजर आई।

