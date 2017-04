Previous

Next

भाजपा युवा नेता का विवादित बयान, ममता का सिर लाने वाले को 11 लाख का इनाम

संबंधित खबरें

अलीगढ़। हनुमान जयंती के दिन पश्चिम बंगाल के बीरभूम में जुलूस पर लाठीचार्ज से नाराज एक भाजपा नेता ने ऐसा बयान दे दिया है जो उनकी ही नहीं पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ा सकता है। जानकारी के अनुसार अलीगढ़ के भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने ऐलान किया है कि जो भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सिर काटकर लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस युवा नेता का नाम योगेश वार्ष्णेय बताया जा रहा है।

अपने बयान में योगेश ने कहा है कि जब मैंने जब मैंने उस घटना का वीडियो को देखा तो मेरी आंखें फटी रह गई।उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। वार्ष्णेय के मुताबिक, बंगाल में सरस्वती पूजा को रुकवा दिया जाता है और राम नवमी पर मेला नहीं लगने दिया जाता। अब बीरभूम में हनुमान जयंती पर निकलने वाले जुलूस पर पुलिस ने भक्तों पर जिस तरह से बर्बर लाठी चार्ज किया है वह बेहद निंदनीय है।

योगेश ने आगे कहा कि ममता इफ्तार पार्टी कराती हैं और मुस्लिम लोगों का हर पक्ष रख रही है। ऐसे में क्या हिंदू इंसान नहीं है। मेरे मन में विचार आया कि जो भी ममता बनर्जी का सिर काटकर रख देगा मैं इसे 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। बता दें कि मंगलवार को बीरभूम में प्रशासन की अनुमति के बिना निकले जुलूस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था जिसमें कई लोग घायल हुए थे।

#WATCH Aligarh:BJP Youth wing leader Yogesh Varshney offers Rs 11 lakhs for WB CM's head after a lathicharge in Birbhum on Hanuman Jayanti pic.twitter.com/JR77MgzptV

— ANI UP (@ANINewsUP) April 12, 2017 >