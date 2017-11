एमरॉल्ड जहाज हादसा : खोद कर निकाला गया शव, DNA से होगी पहचान

नई दिल्ली। जापान में गत 13 अक्टूबर को समुद्री तट के निकट एमवी एमरॉल्ड नामक जहाज डूब गया था। जापान और फिलीपींस के बचाव दल ने जहाज डूबने के बाद एमरॉल्ड स्टार के निशान वाले लाइफ जैकेट के साथ एक भारतीय का शव 28 अक्टूबर को बरामद किया था।

इस शव को फिलीपींस के बानुआ द्वीप पर ही दफना दिया गया। इसकी सूचना मिलने पर भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने फिलीपींस में भारतीय राजदूत जयदीप मजूमदार से बात की। शव को खोदकर निकलवाया गया।

सुषमा स्वराज ने ट्वीट में कहा, 'शव को निकालकर फिलीपींस की राजधानी मनीला भेज दिया गया है और डीएनए के नमूने की जांच के लिए चेन्नई लाया गया है।' जहाज पर करीब 26 भारतीय सवार थे। इनमें से 16 को बचा लिया गया था जबकि अन्य 10 गायब हैं।

MV Emerald Star - This is an update on my tweets dated 18th November. All islands in the region are alerted by Philippine Coast Guard. The mortal remains of one person have been exhumed and brought to Manila. The DNA sample is being taken to Chennai.

— Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) November 28, 2017