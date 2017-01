Previous

CBSE ने 12वीं के चार विषयों की परीक्षा तारीख बदली

नई दिल्ली। सीबीएसई ने जेईई मेन्स के मद्देनजर 12वीं के चार विषयों की परीक्षा की तारीख में बदलाव किया है। जेईई मेन्स (ऑनलाइन) 8 व 9 अप्रैल को है। फिजिकल एजुकेशन 10 की बजाय 12 अप्रैल, सोशियोलॉजी 12 की बजाय 20 अप्रैल, थियेटर स्टडी 20 की जगह 10 अप्रैल और फूड सर्विस-2 की परीक्षा 29 की जगह 26 अप्रैल को होगी।

12वीं बोर्ड व जेईई मेन में साथ-साथ इस तरह मारें बाजी



सीबीएसई हर साल 12वीं क्लास के लिए बोर्ड परीक्षा तथा देश भर में विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए जेईई मेन एंट्रेंस एग्जाम आयोजित कराता है। ये दोनों ही परीक्षाएं बेहद प्रतिष्ठापूर्ण होती हैं और विद्यार्थी इनमें सफलता पाने के लिए खूब मेहनत करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों परीक्षाओं में अच्छा स्कोर करना अच्छे भविष्य की कुंजी है। जेईई मेन और 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बीच बमुश्किल एक महीने का अंतर होता है।

इस वजह से कई विद्यार्थी भ्रमित रहते हैं कि दोनों परीक्षाओं की तैयारी कैसे अच्छी तरह करें। इन दोनों ही परीक्षाओं में, एक साथ, पहले ही प्रयास में सफलता पाना अहम होता है। अपनी तैयारी की सही रणनीति बनाने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि इन दोनों परीक्षाओं में अंतर क्या है।

क्या है अंतर?

* जेईई मेन के सिलेबस में सीबीएसई की 11वीं व 12वीं क्लास का सिलेबस शामिल होता है। वहीं 12वीं बोर्ड के लिए आपको केवल 12वीं का ही सिलेबस पढ़ना होता है।

* जेईई मेन के प्रश्न मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, जबकि 12 वीं बोर्ड की परीक्षा में डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं।

* दोनों परीक्षाओं में कुछ थ्योरी-बेस्ड और कुछ एप्लिकेशन-बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं। मगर 12वीं बोर्ड की परीक्षा इस तरह तैयार की जाती है कि औसत विद्यार्थी भी उसमें अच्छा स्कोर कर सकें। वहीं जेईई मेन एक प्रतियोगी परीक्षा है, इसलिए इसमें डिफिकल्टी लेवल अध‍िक होता है। इस परीक्षा की रूपरेखा बनाई ही इस तरह जाती है कि औसत विद्यार्थी बाहर हो जाएं।

* जेईई मेन में निगेटिव मार्किंग होती है, जबकि 12 बोर्ड परीक्षा में ऐसा नहीं है।

साथ-साथ तैयारी

* सर्वप्रथम तो यह समझ लें कि यदि आप जेईई मेन में बैठना चाहते हैं, तो अपनी तैयारी 11वीं से ही शुरू हो जानी चाहिए। 11वीं के सिलेबस पर 11वीं में ही महारथ हासिल कर लें।

* चूंकि 12वीं बोर्ड का सिलेबस जेईई मेन का भी हिस्सा है, इसलिए बेहतर होगा कि आप सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ लें।

* बोर्ड एग्जाम और जेईई मेन के लिए नोट्स अलग-अलग बनाएं। कुछ कॉन्सेप्ट बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते लेकिन जेईई मेन में पूछे जाते हैं।

* 12वीं के दौरान यह नियम बना लें कि आप साल भर प्रतिदिन कुछ समय जेईई मेन की तैयारी के लिए देंगे। घर पर किसी भी चैप्टर की तैयारी करते समय, होमवर्क करते समय या फिर रिविजन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी अच्छे जेईई रिसोर्स से जेईई मेन लेवल के कम से कम 20 प्रश्न हल करें।

लास्ट मिनट तैयारी

* जब बोर्ड परीक्षा का समय निकट आ चुका हो, तो जेईई मेन की तैयारी के लिए समय निकालना मुश्किल होगा। फिर भी, कोशिश करें कि आप प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट इसकी तैयारी के लिए निकाल सकें। इस दौरान एंट्रेंस-लेवल प्रश्नों को हल करें या फिर अपने नोट्स को रिवाइज करें।

* बोर्ड परीक्षा की तैयारी के दौरान कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझने पर अपना फोकस रखें। इससे आपको जेईई मेन में भी फायदा होगा।

जेईई मेन का अंतिम दौर

* 12वीं बोर्ड की परीक्षा खत्म होते ही आपको आराम करने का समय नहीं मिलेगा क्योंकि जेईई मेन एग्जाम सिर पर होगी। इस दौरान स्टॉपवॉच साथ रखकर फुल-लेंथ जेईई मेन पेपर हल करें। सुबह एक पेपर हल करें। फिर अपने प्रदर्शन का आंकलन करें और उन सभी सेक्शंस को रिवाइज करें, जिनके प्रश्नों के आपने गलत उत्तर दिए।

* ऐसा करते हुए रोज-ब-रोज आपके स्कोर में सुधार आता जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो रहा या आपकी शंकाएं दूर नहीं हो पा रहीं, तो किसी अच्छे टीचर की सहायता लें।

