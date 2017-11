शोध के लिए IIT दिल्ली, कानपुर सहित छह संस्थानों को मिलेगा लोन : HRD

नई दिल्ली। उच्च शिक्षण संस्थानों को अब शोध और इनोवेशन जैसे कार्यों के लिए पैसे की तंगी का सामना नहीं करना होगा। ऐसे संस्थानों को शोध कार्यों के लिए अब सरकार कर्ज भी देगी। फिलहाल इसकी शुरुआत आइआईटी दिल्ली, कानपुर सहित देश के छह उच्च शिक्षण संस्थानों से की गई है।

जिन्हें शोध और इनोवेशन के लिए हेफा ने 2066 करोड़ का लोन मंजूर किया गया है, जो ब्याज मुक्त होगा। इसके ब्याज की अदायगी मानव संसाधन विकास मंत्रालय अपने फंड से करेगी। उच्च शिक्षण संस्थानों को शोध कार्यों की मदद के लिए केंद्र सरकार की तरफ से गठित हेफा (हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी) बोर्ड ने बुधवार को इसे मंजूरी दी है।

इससे पहले बोर्ड ने संस्थानों की तरफ से लोन के लिए मिले इन प्रस्तावों का बारीकी से अध्ययन किया। इन दौरान लोन से जुड़े कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 16 प्रस्ताव शोध कार्यों से जुड़े हैं, जबकि 11 प्रस्ताव पहले से चल रहे प्रोजेक्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जुटाने के लिए है।

इन संस्थानों को मिली है मंजूरी-

हेफा बोर्ड ने इस दौरान देश के जिन छह उच्च शिक्षण संस्थानों के शोध से जुड़े प्रस्तावों को लोन देने की मंजूरी दी है, उनमें आइआइटी दिल्ली, आइआइटी कानपुर, आइआइटी बाम्बे, आइआइटी मद्रास, आइआइटी खड़गपुर और एनआइटी सूरतकल ( कर्नाटक) शामिल है। नियमों के तहत संस्थानों को प्रस्तावों की 50 फीसद ही दी गई है, बाकी राशि संस्थानों को खुद जुटानी होगी।

हेफा बोर्ड की शर्तों के तहत यह लोन दस सालों के लिए होगा। इस बीच संस्थानों को यह पैसा वापस भी करना होगा। संस्थानों की ओर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसकी गारंटी ली है। उच्च शिक्षण संस्थानों को शोध कार्यों में मदद के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2016 में हेफा (हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी) के गठन को मंजूरी दी गई थी।

#HEFA Board approves Rs. 2,066.73 Cr interest-free loan to (6) institutions. Today is a historic day for financing needs & promotion of #research & #innovation beyond budgetary allocations. pic.twitter.com/EUaz0E92JD

— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) November 29, 2017