राहुल की ताजपोशी से पहले कांग्रेस में बगावत, पूनावाला बोले- यह इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन

नई दिल्ली। कांग्रेस अभी सोमनाथ मंदिर में राहुल गांधी के हस्ताक्षर को लेकर शुरू हुए विवाद से निकली नहीं है और इस बीच पार्टी में ही वंशवाद को लेकर बगावत शुरू हो गई है। दरअसल राहुल गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारियां जोरों पर है। माना जा रहा है कि जल्द होने वाले पार्टी अध्यक्ष चुनाव के लिए राहुल नॉमिनेशन भर सकते हैं, लेकिन इससे पहले ही पार्टी में बगावत हो गई है।

महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता शहजाद पूनावाला ने राहुल के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने से पहले एक ट्वीट कर लिखा है कि यह चुनाव नहीं बल्कि चयन है। पूनावाला ने अपने ट्वीट में पूरी प्रक्रिया को राहुल गांधी के पक्ष में बताते हुए आरोप लगाया है कि यह वह गांधी परिवार के हैं इसलिए अध्यक्ष बनेंगे।

अपने ट्वीट में पूनावाला ने लिखा है 'मैं ऐसा मुद्दा उठा रहा हूं जो मुझे भरोसा है पार्टी में कोई और नहीं उठाने की कुवत नहीं रखता। मेरी समझ मुझे वंशवाद पर और चुप रहने नहीं दे रही।'

Raising an issue nobody in my party - the Congress will have guts to raise- my conscience will not allow me to stay quiet anymore on Dynasty/ sychophancy-watch @TimesNow at 8:30pm- @RShivshankar @tehseenp has no idea about this issue else he would have stopped me too pic.twitter.com/D3yIBiAADj

शहजाद ने अपनी ट्वीट में अपने भाई तहसीन पूनावाला को भी टैग किया है और लिखा है कि 'उन्हें इस बात का कोई अदाजा नहीं है नहीं तो वो मुझे भी इस मुद्दे पर बोलने से रोक देता।' बता दें कि तहसीन, रॉबर्ट वाड्रा के बहनोई हैं।

शहजाद के इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए तहसीन ने भी ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, 'मै यह जानकर आश्चर्य में हूं कि शहजाद ने यह सब तब किया जब कांग्रेस गुजरात में जीतने जा रही है। मैं उनसे राजनीतिक रूप से सारे संबंध खत्म करने की घोषणा करता हूं। कांग्रेस, राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहती है।'

I am stunned with what @Shehzad_Ind is doing at the time @INCIndia is winning Gujarat .



I officially give up all relationship with him politically.



The congress needs @OfficeOfRG to be the president.

— Tehseen Poonawalla (@tehseenp) 29 November 2017