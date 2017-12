नई दिल्‍ली। कांग्रेस की राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष सोनिया गांधी अपना 72वां जन्मदिन मना रही है। इस मौके पर दस जनपथ पर सुबह से ही सोनिया गांधी को बधाई देने के लिए लोगों का आना शुरू हो गया था।

कांग्रेस कार्यकर्ता अपने साथ ढोल-नगाड़े लेकर पहुंच रहे हैं। इस बीच गुजरात विधानसभा चुनाव में व्यवस्त कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी को दिल्ली पहुंचकर जन्मदिन की बधाई दी।

इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सोनिया गांधी को जन्‍मदिन की शुभकामनाएं दी गईं। इस ट्वीट में सोनिया गांधी को एक मेहनती, निस्‍वार्थी, शांत महिला के साथ-साथ एक सशक्‍त मां और नेता बताया गया है।

Compassionate, hardworking, selfless. Calm and composed, yet dignified and strong. A force for empowerment against all odds. A mother, a leader, a friend. Wishing Congress President Sonia Gandhi a very happy birthday. #HappyBirthdaySoniaGandhi pic.twitter.com/thFnBtefiT

— Congress (@INCIndia) 9 December 2017