यूपी निकाय चुनाव के लिए मतगणना जारी, मेयर पद के लिए बसपा दे रही भाजपा को टक्कर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनावों के लिए मतगणना जारी है। अब तक आए रुझानों में मेयर की 16 में से 11 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार आगे चल रहे हैं वहीं 5 पर बसपा ने बढ़त बना रखी है। वाराणसी सीट पर भाजपा को बढ़त है वहीं इलाहाबाद में उलटफेर हुआ है और यहां भाजपा उम्मीदवार पीछे हो गई हैं। मेरठ में भी बसपा आगे चल रही है। इस मतगणना में 75 जिलों में मतगणना शुरू हो गई है। इन जिलों के 334 केंद्रों पर काउंटिंग की जा रही है। इस चुनाव में 79, 113 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है।

तैयारी पूरी, सुरक्षा के इंतजाम

राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश के 334 स्थानों पर एक साथ मतगणना सुबह आठ बजे से शुरू हो गई है। परिणाम जल्दी आएं इसलिए 11,200 टेबल लगाई गई हैं। वोटों की गिनती के लिए 56 हजार कर्मी लगाए गए हैं।

नगर निगमों में ईवीएम से चुनाव हुए हैं इसलिए इनके परिणाम दोपहर 12 बजे तक आने की उम्मीद है। छोटी नगर पंचायतों के परिणाम सुबह 10 बजे से ही आने शुरू हो जाएंगे। शाम चार से पांच बजे तक सभी निकायों के परिणाम घोषित हो जाएंगे।

UP local body polls counting to begin shortly. Visuals from counting centre in Lucknow pic.twitter.com/hOhLbMC03O

— ANI UP (@ANINewsUP) 1 December 2017