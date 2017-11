तूफानी बारिश से तमिलनाडु में 4 की मौत, राहुल गांधी का केरल दौरा रद्द

त्रिवेंद्रम/ चेन्नई। केरल और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में हो रही तेज बारिश ने अपना तांडव दिखाया है। तेज बारिश औऱ तूफानी हवाओं के चलते तमिलनाडु के कन्याकुमारी में चार लोगों की मौत हो गई है।

वहीं तूफानी बारिश की वजह से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का एक और दो दिसंबर को होने वाला केरल का प्रस्तावित दौरा रद्द हो गया है।

मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक तमिलनाडु के तटीय इलाकों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की। इसके अलावा केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने बयान जारी करते हुए अगले 48 घंटों में चक्रवात की चेतावनी जारी की है। लोगों को एहतियात बरतने और मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है।

Tamil Nadu: 4 people died as heavy rain and strong winds disrupt normal life in Kanyakumari. MET Dept has issued an alert of heavy rainfall in the town and several other places in the state. pic.twitter.com/oQJATMz3ri

— ANI (@ANI) November 30, 2017