नई दिल्ली। अगर आप यूट्यूब सेंसेशन ढिंचक पूजा का गाना सुनने के लिए यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। यूट्यूब ने ढिंचक पूजा के गाने डिलीट कर दिए हैं क्योंकि उस पर काॅपीराइट का दावा ठोका गया है। यानी कि आप ढिंचक पूजा के 'स्वेग वाली टोपी' और 'सेल्फी मैंने ले ली आज' जैसे गाने नहीं सुन पाएंगे। वहीं इस कदम से लोगों ने सोशल मीडिया पर यह कहना शुरू कर दिया है कि अच्छे दिन आ गए।

न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक 'कटप्पा सिंह' नाम के एक शख्स ने काॅपीराइट का दावा किया जिसके बाद यूट्यूब से उसके गाने अस्थाई रूप से हटा दिए गए। अब आप ढिंचक पूजा के चैनल पर जाएंगे तो आपको वहां उनके कोई भी वायरल गाने नहीं मिलेंगे। कॉपीराइट शिकायत की जांच की जा रही है, उसके बाद वीडियो दोबारा डाले जाएंगे।

जब लोगों को ढिंचक पूजा के गाने नहीं मिलें तो लोगों ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे रिएक्शंस दिए। एक यूजर ने लिखा 'ढिंचक पूजा ने अपने सारे गाने डिलीट कर दिए जब उसने अपने गानों को पहली बार सुना।' वहीं किसी ने लिखा 'उम्मीद रखों, क्योंकि कटप्पा जिसको मारता है वो वापस आ जाता है..।'



देखिए सोशल मीडिया के रिएक्शंस :

Apparently after killing Baahubali, Katappa has now killed Dhinchak Pooja? All her videos have been deleted from youtube 😔 pic.twitter.com/kbA3KBFsdo

— Od (@odshek) July 11, 2017