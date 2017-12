दो लोगों की दावेदारी में कुत्ता पहुंचा पुलिस थाने, ऐसे मिला असली मालिक

लखनऊ। कीमती पौधे खाने के बाद यूपी में गधों के जेल जाने का मामला भी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि यूपी के बदायूं जिले से ऐसा ही एक मामला सामने आया है। जहां सिविल लाइंस पुलिस ने एक कुत्ते को मालिकाना हक के झगड़े की वजह से हिरासत में रखा।

ये अलग बात है कि लंबी पड़ताल के बाद सिविल लाइंस पुलिस ने इसके असली मालिक को ढूंढ लिया।

दरअसल इस लेब्राडर नस्ल के कुत्ते के मालिकानाा हक को लेकर दो लोगों में विवाद था। ऐसे में पुलिस के पास शिकायत पहुंचीं तो उसने इस कुत्ते को ही हिरासत में ले लिया। बाद में पुलिस ने असली मालिक की पहचान करने के लिए जांच की और फिर इस काले रंग के लेब्राडर कुत्ते को उसके असली मालिक को सौंप दिया।

Badaun: Police brought a dog to Civil Lines Police Station, following a dispute between two parties claiming ownership of the canine; later, handed over to the rightful owner. pic.twitter.com/UhMm4uhQhi

— ANI UP (@ANINewsUP) 16 December 2017