बालासोर। ओडिशा में पुलिस का एक बेहद बर्बर चेहरा सामने आया है। यहां बालासोर के रेलवे स्‍टेशन पर दो पुलिसवालों द्वारा एक दिव्‍यांग को पैरों तले रौंदने का वीडियो वायरल हुआ है। जानकारी के अनुसार इस दिव्‍यांग पर मोबाइल चोरी का आरोप लगा था।

वीडियो में दो पुलिसवाले प्‍लेटफार्म पर पड़े एक दिव्‍यांग को बेरहमी से पीटते देखे जा सकते हैं। वो दिव्‍यांग बार-बार कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पुलिसवाले उसकी बात सुनने के बजाय उसे पैरों से लगातार रौंद रहे हैं।

वहां मौजूद लोग इस घटना का तमाशा देखते नजर आ रहे हैं। फिलहाल यह साफ नहीं है कि उस दिव्‍यांग ने मोबाइल चुराया था या नहीं लेकिन पुलिस द्वारा उसे तरह बेरहमी से मारने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है।

#WATCH Specially abled man thrashed by Railway Police in Balasore(Odisha) for allegedly stealing a mobile phone (3.1.17) pic.twitter.com/niiqNo3gAV

— ANI (@ANI_news) January 8, 2017