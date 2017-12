रक्षा खरीद में सौ फीसद पारदर्शिता है सरकार की प्राथमिकताः सीतारमण

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि रक्षा खरीद में सौ फीसद पारदर्शिता बरतना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इन मामलों में अरसे से लंबित अधिग्रहण प्रक्रियाओं की गति भी तेज की जाएगी। इसके लिए सरकार जरूरी कदम उठा रही है।

फिक्की में गुरुवार को सीतारमण ने कहा कि रक्षा मंत्रालय रक्षा क्षेत्र में स्टार्ट अप को भी समर्थन देना शुरू कर रहा है। इस दिशा में रणनीतिक साझेदारी को भी करीब चार महीने पहले शुरू किया गया था। ताकि घरेलू रक्षा निर्माता प्रमुख वैश्विक रक्षा कंपनियों के साथ मिलकर विशिष्ट सैन्य शस्त्र जैसे युद्धक विमान बना सकें। इससे घरेलू रक्षा उद्योग को काफी प्रोत्साहन मिलेगा।

उन्होंने कहा कि सरकार इसीलिए निजी क्षेत्र को सशस्त्र सेनाओं के लिए रक्षा मंच स्थापित करने को बढ़ावा दे रही है। कुछ अरसे पहले शुरू किया गया रणनीतिक साझेदारी का मॉडल भी घरेलू रक्षा क्षेत्र के निर्माताओं को बढ़ावा देने के लिए है। उनका कहना था कि 39 आर्डिनेंस फैक्ट्रियों की की क्षमता को खंगाला जा रहा है। यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि क्या तकनीकी हस्तांतरण की प्रक्रिया सहज तरीके से इनमें लागू हो सकती है।

"Startups will probably have an opportunity to bid equally along with big players now." pic.twitter.com/rPYaMn8vnR

सीतारमण का कहना था कि देश की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। लिहाजा हर करार में पारदर्शिता को पैमाना बनाया गया है। कोशिश है कि डीएससी (डिफेंस एक्यूजिशन काउंसिल) खरीद सौदों को 31 दिसंबर तक हरी झंडी दिखा दे। इससे सेना की मारक क्षमता में बढ़ोतरी होगी तो रक्षा उद्योग को समृद्ध होने का बेहतरीन मौका मिलेगा।

Smt @nsitharaman talks about the steps being taken to review and further modernise ordnance factories in India at the @ficci_india AGM #FICCIat90 pic.twitter.com/cUNYbuW6Hs

