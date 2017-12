फराह खान का आडवाणी पर तंज- बुरा करे कर्म का बुरा नतीजा

नई दिल्ली। बाबरी मस्जिद गिराए जाने को 25 साल पूरे हो गए हैं और इसे लेकर अयोध्या में भारी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या के बाहर राम मंदिर मुद्दे को लेकर बयानबाजी तेज है और इस बीच अभिनेता संजय खान की बेटी फराह खान ने भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी पर ट्विटर के माध्यम से तंज कसा है।

फराह ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 'लालकृष्ण आडवाणी जिन्होंने अयोध्या अपनी यात्रा के दौरान भारत को विभाजित करने की दिशा में आग लगा दी थी। इसके बाद बाबरी मस्जिद ढहाई गई, जिसने भारत का पीएम बनने का सपना देखा वो अब कुछ नहीं सिवाय टूटे सपनों के साथ रह रहा एक बूढ़ा आदमी है। अगर आप गलत करते हो तो आपके साथ भी गलत होता है। बुरे कर्म'

फराह के इस ट्वीट का जवाब देते हुए कई लोगों ने जहां उनकी आलोचना की है वहीं कई ने उनका समर्थन भी किया है।

LK Advani the man who ignited & fanned the flames of divided India with his march towards Ayodhya & the subsequent demolition of the Babri Masjid who dreamed of becoming PM of India is nothing but an old man with broken dreams.When you do no good, no good happens to u. #badKarma

— Farah Khan (@FarahKhanAli) 5 December 2017