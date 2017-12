अमेठी में ही राहुल गांधी के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन,वापस मांगी जमीन

लखनऊ। कांग्रेस अध्यक्ष बने राहुल गांधी को अभी चंद दिन ही हुए हैं कि उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। वो भी उनके संसदीय क्षेत्र अमेठी में।

राहुल के संसदीय क्षेत्र अमेठी के किसानों ने उनके खिलाफ हल्ला बोला है। किसानों का आरोप है कि उनसे राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पर जो जमीन ली गई थी। वो उन्हें वापस चाहिए।

प्रदर्शन कर रहे किसानों ने मांग की है कि अगर उन्हें जमीन वापस नहीं मिलती है तो उसके एवज में उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होने की सूरत में किसानों ने उस जमीन पर बनी इमारत गिराने की धमकी भी दी है।किसानों ने राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कहा कि उनकी जमीन कांग्रेस के नए निर्वाचित अध्य़क्ष राहुल गांधी के चैरिटेबल ट्रस्ट के कब्जे में है। ऐसे में अगर राहुल गांधी वाकई किसानों के हितैषी हैं तो उन्हें उनकी जमीन वापस करें।

Farmers held protest and raised slogans against Congress president-elect Rahul Gandhi in Amethi, say, our land that was given to Rajiv Gandhi Foundation should be returned to us or we should be given employment else we will demolish the structure built there & continue to protest pic.twitter.com/EGG2ynTJTg

