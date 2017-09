साड़ियों के लिए झगड़ी महिलाएं, एक-दूसरे के बाल नोंच लिए

हैदराबाद। सरकार को जरा भी आइडिया भी नहीं होगा एक लोकप्रिय फेस्टिवल में फ्री में साड़ियां बांटना भले ही एक सुखद पहल लगे लेकिन इसका रूप इतना बदसूरत हो जाएगा, सोचा नहीं होगा।

तमिलनाडु में 'अम्मा साड़ी योजना' की तर्ज पर तेलंगाना सरकार ने साड़ी बांटने की कोशिश की लेकिन योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन न हो पाने से कई शहरों में महिलाओं के बीच मारपीट हो गई।

महिलाओं के झगड़ों, छिनाझपटी और एक-दूसरे के बालों को खींचने-नोचने का फुटेज सामने आया है। इस हंगामे में कई जगह महिलाओं को लंबे इंतजार के बाद भी उन्हें साड़ी नहीं मिली।

ये साड़ियां गरीब महिलाओं को त्योहार पर गिफ्ट है, जिसे वो बतुक्कम पर पहनेंगी। कम समय होने के कारण सरकार ने जल्दबाजी में आधी साड़ियां गुजरात के सूरत से मंगवाई गईं तो आधी तेलंगाना के पावरलूम से खरीदी गईं।

सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर शेयर किया जा रहा है।

Distribution of free sarees in #Telangana also led to this ugly scene at a centre. pic.twitter.com/ELR51TDkU2

— T S Sudhir (@Iamtssudhir) September 18, 2017