गोबिंद सिंह लोंगोवाल चुने गए SGPC के अध्यक्ष

अमृतसर। अकाली दल से चार बार विधायक रहे गोबिंद सिंह लोंगोवाल शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के 42वें अध्यक्ष चुने गए हैं। उनका चुनाव मतदान से हुआ। बुधवार को एसजीपीसी के जनरल इजलास (सभा) के दौरान हुए मतदान में जिला संगरूर से एसजीपीसी सदस्य लोंगोवाल को 154 मत हासिल हुए जबकि उनके विरोधी व पंथक फ्रंट के उम्मीदवार अमरीक सिंह शाहपुर को सिर्फ 15 मत मिले।

सात वर्ष बाद एसजीपीसी अध्यक्ष का चुनाव मतदान से हुआ है। ज्यादातर बार अकाली दल के अध्यक्ष द्वारा भेजे जाने वाले लिफाफे से ही एसजीपीसी अध्यक्ष का नाम निकलता रहा है। माना जा रहा है कि लोंगोवाल को अकाली दल व बादल परिवार के प्रति वफादारी का इनाम मिला है।

दोपहर एक बजे तेजा सिह समुद्री हाल श्री हरिमंदिर साहिब कांप्लेक्स में अरदास के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई। निवर्तमान अध्यक्ष प्रो. किरपाल सिंह बडूंगर की ओर से अध्यक्ष का नाम पेश करने के लिए कहा गया तो एसजीपीसी की पूर्व अध्यक्ष बीबी जगीर कौर ने अकाली दल बादल की ओर से गोबिंद सिह लोंगोवाल का नाम पेश किया।

तीन सदस्यों ने मंच से समर्थन किया। जब दूसरा नाम पेश करने की अपील हुई तो पंथक फ्रंट के सदस्य जसवंत सिंह ने अमरीक सिंह शाहपुर का नाम पेश कर दिया। तीन सदस्यों ने इनका भी समर्थन किया। बीबी जगीर कौर ने बार-बार सदस्यों से अपील की कि सभी सदस्य हाथ खड़े करके ही वोटिंग करते हुए अपने उम्मीदवार का चुनाव कर लें।

प्रो बडूंगर ने भी हाथ खड़े करके चुनाव करने की हाउस के समक्ष अपील की लेकिन पंथक फ्रंट के सुखेदव सिंह भौर ने हाउस के समक्ष वोटिंग का प्रस्ताव रखा। इसके बाद हाथ खड़े करके अध्यक्ष चुनने की अपील को रद्द कर दिया गया।

170 सदस्य पहुंचे, वोट पड़े 169-

हाउस में एसजीपीसी के 170 सदस्य हाजिर हुए जिनको मतदान का अधिकार था। इनमें से 169 ने अपने मताधिकार का उपयोग करके अध्यक्ष कार चुनाव किया। आजाद सदस्य हरदीप सिह ने बायकाट करते हुए मतदान नहीं किया।

सर्वसम्मति से चुने गए उपाध्यक्ष व महासचिव-

पंथक फ्रंट के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी की हार के बाद अन्य पदों के लिए सर्वसम्मति से चुनाव हुआ। रघुजीत सिंह करनाल कौर एसजीपीसी का सीनियर उपाध्यक्ष चुन लिया गया। इसी तरह हरपाल सिंह पायल को जूनियर उपाध्यक्ष चुन लिया गया। जबकि गुरबचन सिंह कर्मूवाल को एसजीपीसी का महासचिव चुना गया।

