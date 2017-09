VIDEO: नशे में ही स्कूल पहुंचा प्राइमरी स्कूल का हेड टीचर, पढ़ाने भी लगा

बिल्हौर। कानपुर में बिल्हौर के निवादा गांव में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में शर्मनाक घटना देखने को मिली। इस स्कूल का हेड टीचर जब स्कूल आया तो पूरी तरह नशे में था। वह नशे में ही बच्चों को पढ़ा रहा था। कुर्सी पर नशे में धुत इस टीचर और उसके पास खड़े बच्चों का वीडियो वायरल हो गया है।

किसी ने उसे कुर्सी पर बैठे और बच्चों का उसका आसपास खड़े होकर मजाक करते हुए वीडियो ले लिया। नशे में यह टीचर मुश्किल से अपना सिर संभाल पा रहा था। उसे यह पता ही नहीं था कि उसका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है।

कुछ बच्चों ने शूट के लिए उसकी गर्दन को पकड़कर सीधा रखने की कोशिश की और किसी को आप बैकग्राउंड में यह करते हुए सुन सकते है 'खींच ले'। इस शख्स को किसी तरह की शर्म नहीं थी।

इस वीडियो के वायरल होने के बाद इसकी काफी आलोचना हो रही है। लोग यह तक कमेंट कर रहे है कि सरकार ऐसे टीचर रखकर बच्चों को क्या सीखा रही है।

#WATCH Kanpur: Head teacher at Govt primary school in Bilhaur's Nivada village comes to school in inebriated condition. pic.twitter.com/BvZSpZ6Q7y

— ANI UP (@ANINewsUP) September 19, 2017