हिजाब पहनकर मुस्लिम लड़कियों ने किया सड़क पर डांस

Next

तिरुवनन्तपुरम। एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए तीन मुस्लिम लड़कियों ने एक अभियान के तहत केरल की सड़कों पर हिजाब पहनकर डांस किया। केरल के मल्लापुरम का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये लड़कियां मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल के हिट गाने जिमकी कम्मल पर डांस कर रही थी।

यह लड़कियां शहर के डेंटल कॉलज की छात्राएं हैं। यह डांस उस फ्लैश मॉब का हिस्सा है जिसे जिले के स्वास्थ्य विभाग ने एड्स के प्रति जागरुकता अभियान के तहत चला रखा है।

वीडियो में आप देख सकते हैं कि तीन लड़कियां हिजाब पहने डांस कर रही है। यह वीडियो 1 दिसंबर 2017 का बताया जा रहा है। इन लड़कियों के इस डांस का कुछ लोग सोशल मीडिया पर विरोध भी कर रहे हैं तो कुछ उनके सपोर्ट में सामने आए हैं।

विरोध करने वालों का कहना है कि ऐसा इस्लाम को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है।

#WATCH: Three girls dance in a flash mob in Kerala's Malappuram (4.12.17) pic.twitter.com/niyNtIGXn5

— ANI (@ANI) December 4, 2017