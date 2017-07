गोंडा। उत्‍तर प्रदेश के गोंडा स्थित काजी तरहर गांव में एक वैवाहिक परंपरा के दौरान उस वक्‍त अफरा-तफरी मच गई, जब घोड़े पर बैठा दूल्हा कुएं का फेरा लगा रहा था और तभी किसी ने पटाखा फोड़ दिया। इसके कारण घोड़ा बिदक गया और दूल्हा घोड़ा समेत कुएं में गिर गया।

जैसे ही यह घटना हुई, वैसे ही बारात में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में जेसीबी मशीन बुलाकर रस्सी के सहारे दोनों को किसी तरह बाहर निकाला जा सका।

दरअसल इस गांव के मोहम्मद वहीद के पुत्र कुन्ने की बारात इसी थाना क्षेत्र के रसूलपुर जानी थी और रस्म के मुताबिक घुड़चड़ी के बाद दूल्हा घोड़े पर बैठकर कुएं का फेरा लगा रहा था। इसी दौरान किसी ने पटाखा फोड़ दिया, जिससे घोड़ा बिदक गया और दूल्हा समेत कुएं में गिर गया।

परिजनों ने बताया कि नौशाद और इशहाक ने कुएं में उतर कर घोड़े को रस्सी से बांधा, जिससे उसे जेसीबी से निकाला गया। इसके बाद दूल्हे को भी बाहर निकाला गया। इस दौरान लोगों की सांसें अटकी रही, मगर जब काफी मशक्कत के बाद दूल्हे को सुरक्षित निकाल लिया गया तो सभी ने राहत की सांस ली।

#WATCH: Rescue operation of a horse that fell into a well alongwith the bridegroom during a wedding ritual in Uttar Pradesh's Gonda(July 12) pic.twitter.com/LwxkL11f27

— ANI UP (@ANINewsUP) 13 July 2017