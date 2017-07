रियाद। सऊदी अरब में बुधवार को एक मकान में लगी आग के चलते उसमें रह रहे 10 लोगों की मौत हो गई है जबकि 6 लोग घायल हो गए हैं। इस हादसे की जानकारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने टि्वटर के माध्यम से दी है।

उन्होंने लिखा है कि नजरान से मिली जानकारी के अनुसार वहां लगी आग में हमने 10 भारतीयों को खो दिया है जबकि 6 घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

घटना के बाद सुषमा से इसमे मारे गए व्यक्ति का शव लाने के लिए उसकी पत्नी ने गुहार लगाई है। सुषमा ने लिखा है कि उन्होंने जेद्दाह स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों से बात की है। नजरान जेद्दाह से 900 किमी दूर है। हमारा स्टाफ वहां पहुंच रहा है।

I am aware of the fire tragedy in Najran in which we have lost 10 Indian nationals and six injured are in the hospital. /1 https://t.co/feOTqPnn2E

