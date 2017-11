बैन के बावजूद पति ने फोन पर दिया ‘ट्रिपल तलाक’, मामला दर्ज

हैदराबाद। तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने के बाद भी इससे जुड़े मामले कम नहीं हो रहे हैं। ताजा मामला हैदराबाद का है, जहां एक महिला को उसके पति ने फोन पर तलाक दे दिया।

पीड़ित महिला अथिया बेगम ने बताया कि निकाह के महीने भर बाद उसका पति शेख सरदार मजहर 13 नवंबर को घर छोड़ कर चला गया। इसके कुछ घंटों बाद ही उसने फोन किया और तीन तलाक दे दिया।

Hyderabad: Woman named, Athiya Begum, says her husband Sheikh Sardar Mazhar gave her Triple Talaq via phone on 13 Nov, within one month of their wedding. Police complaint registered. pic.twitter.com/Lv5HtJnzR4

