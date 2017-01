Previous

इलाज के दौरान काम नहीं करूंगी तो ठीक नहीं हो पाऊंगी: सुषमा स्वराज

नई दिल्ली। एम्स में भर्ती होने के बावजूद लगातार लोगों की मदद करने वाली विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सोमवार को कहा कि अगर इलाज के दौरान वो अपने काम से ब्रेक ले लेतीं तो वो बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं करतीं। उन्होंने कहा कि किडनी ऑपरेशन के बाद अब भी उनका इलाज जारी है।

सोमवार को एक ट्विटर यूजर ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की सेहत पर चिंता जताते हुए कहा, 'मैम आप बिल्कुल ठीक हैं या आपका अब भी इलाज चल रहा है। हम आपकी सेहत को लेकर चिंतित हैं। आप कैसे इलाज के दौरान भी हर समय, हर मुद्दे पर इतनी चिंतित रहती हैं। आपको आराम करना चाहिए।'

I am still under treatment. But if I take rest, I will not be well. https://t.co/QtoH4E3Q0c

— Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) January 1, 2017

इसके जवाब में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जानकारी दी कि ऑपरेशन के बाद अब भी उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इलाज के दौरान वो अपने काम से ब्रेक ले लेतीं तो वो बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं करतीं।

गौरतलब है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भले ही बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती रही हों, लेकिन ट्विटर पर सक्रियता के जरिए उन्होंने कई अहम कामों को निपटाया है और कई पीड़ित लोगों की मदद की है।

बता दें कि ट्विटर पर जरूरतमंद लोगों की मदद करने वाली भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को साल 2016 की ग्लोबल थिंकर्स लिस्ट में शामिल किया गया है।