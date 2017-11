अंडमान को आजाद कराने के लिए भारतीय सेना ने चलाया ये अभियान

पोर्ट ब्लेयर। चीन को चुनौती देने के इरादे से पहली बार भारत की तीनों सेनाओं ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सैन्य अभ्यास किया है।

इस सैन्य अभ्यास में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर दोबारा कब्जा करने जैसे हालात बनाए गए और फिर तीनों सेनाओं ने ज्वाइंट ऑपरेशन में इसे अंजाम दिया। 572 छोटे-मोटी द्वीप समूह को मिलाकर अंडमान निकोबार बना है। जोकि मलक्का की खाड़ी तक फैला हुआ है। ये संकरा जल चैनल, दक्षिण सगार और हिंद महासागर को आपस में जोड़ता है।

ये चैनल सामरिक रुप से काफी अहम है, क्योंकि पश्चिमी से पूर्वी देशों के बीच ज्यादातर व्यापार इसी रूट से होता है। इसमें चीन की बड़ी ऊर्जा जरुरतें इसी चैनल के जरिए पूरी होती है। चीन पहले भी इस हिस्से पर अपना दावा जताता रहा है और इसे दक्षिणी चीन सागर का हिस्सा मानता है।

इस संयुक्त सैन्य अभ्यास की काफी अहमियत है, क्योंकि साल 2013 से ही हिंद महासागर में चीनी जंगी जहाज अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। वहीं इस साल चीन की नौसेना ने यहां अपनी तैनाती पिछले सालों के मुकाबले काफी बढ़ा दी है।

ऐसे हुआ सैन्य अभ्यास-

इतिहास से सबक लेते हुए भारतीय सेनाओं ने इस अभ्यास में 1945 में मित्र देशों की सेनाओं द्वारा जर्मनी के खिलाफ नॉरमेंडी बीच पर की गई कार्रवाई को हूबहू अंजाम दिया। इस लड़ाई में मित्र देशों की सेना ने जर्मन सेना से फ्रांस और पश्चिमी यूरोप को आजाद कराया था।

DANX ने दी चीन को चुनौती-

अपनी तरह के पहले सैन्य अभ्यास जिसे, 'डिफेंस ऑफ अंडमान एंड निकोबार आयलैंड एक्सरसाइज' का नाम दिया गया है। DANX में न सिर्फ तीनों सेनाओं के सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। बल्कि आगरा में तैनात पचासवीं पैराशूट ब्रिगेड के स्पेशल पैरा कमांडो और नेवी के मार्कोस भी इसका हिस्सा हैं।

पैरा कमांडो के साथ मैरीन भी शामिल-

वहीं इस संयुक्त अभ्यास में फायटर जेट जगुआर, ब्रिटेन में बने बॉम्बर्स और अमेरिका से लिए गए सी-130 J सुपर हरक्यूलिस भी शामिल हैं। इसके अलावा मिसाइल रेजीमेंट भी इस संयुक्त अभियान का हिस्सा है।

इस संयुक्त सैन्य अभ्यास को लेकर रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अफसर ने बताया कि ऐसे सैन्य अभ्यास से तीनों सेनाओं की ताकत और तैयारी का पता चलता है। चारों तरफ से पानी से घिरे एक बड़े द्वीप पर दुश्मन देश ने अगर कब्जा कर लिया है तो उसे कैसे आजाद कराया जाए, इस अभ्यास में इसकी रणनीति पर अमल किया गया।

Defence of Andaman and Nicobar Islands Exercise (DANX) was conducted under the aegis of Andaman & Nicobar Command. The exercise started on 20 November and culminated today. pic.twitter.com/u8feGBQ76P

— ANI (@ANI) November 24, 2017