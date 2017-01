Previous

हिंदी के लिए अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर तब-तब रहा गर्व का क्षण

नई दिल्‍ली। आज विश्‍व हिंदी दिवस है। इस दिवस को पूरे विश्‍व में मनाया जाता है। विदेशों में मौजूद भारत के दूतावास इस दिन को विशेष रूप से मनाते हैं। आपको बता दें कि इस दिवस का मुख्‍य उद्देश्‍य दुनियाभर में हिंदी के प्रचार-प्रसार की जागरूकता पैदा करना और इसे अंतरराष्‍ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। हालांकि अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर ऐसे कई वाकये हुए हैं जब हिंदी को लेकर भारतीयों का गर्व का क्षण रहा।

आइए जानते हैं ऐसे वाकये जब अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर हिंदी ने अपनी जगह बनाईं:

नासा ने एलियंस को हिंदी में कहा 'नमस्कार!'

अमेरिकी संस्थान नासा ने दूसरे ग्रहों के संभावित जीवों के लिए अंतरिक्ष में कुछ संदेश भेजे थे। दिलचस्प बात यह है कि नासा की ओर से साउंड क्लाउड पर जो ऑडियो भेजे गए, उनमें हिंदी में अभि‍वादन भी शामिल है। यानी अगर कहीं एलियंस हैं और वह इसे सुनते हैं तो उन्हें पृथ्वी वासियों की ओर से हिंदी में 'पृथ्वी के वासियों की ओर से नमस्कार' सुनाई देगा।

अमेरिकी बैलेट पेपर पर हिंदी

अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मतदान बैलेट पेपर पर हिंदी देखने को मिली। इस बैलेट पेपर पर ग्रेजी,फ्रेंच और चीनी भाषा के साथ-साथ हिन्दी को भी स्थान दिया गया। सोशल मीडिया पर सुपर एक्टिव रहने वाले बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर ने भी इस बाती की जानकारी देते हुए ट्वीट कर बताया था। इसके अलावा उन्होंने इस बैलेट पेपर की एक फोटो भी पोस्ट की, जिसके कैप्शन में लिखा था Hindi was an official language on the US Ballot receipt paper।