भारतीय वायुसेना को मिली बड़ी कामयाबी, पहली बार उड़ते विमान में भरा ईंधन

नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना आए दिन नए-नए कीर्तिमान अपने नाम कर रही है। गुरुवार के दिन भी वायुसेना ने ऐसा कारनामा किया है जिसके बारे में जानकर कोई भी हैरत में पड़ जाए।

दरअसल, वायुसेना के स्वदेशी एम्ब्रायर ट्रांसपोर्ट विमान ने हवा में ही उड़ते हुए दूसरे विमान में ईंधन भरने में सफलता हासिल की है। वायुसेना के विमान के जरिए ऐसा कारनामा पहली बार किया गया है। इसमें सफलता हासिल करने के बाद वायुसेना के लिए इसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। क्योंकि, अब कई मौकों पर वायुसेना के विमानों को ईंधन भराने के लिए जमीन पर लैंड कराने की जरूरत नहीं होगी।

हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई विमान के जरिये सुपरसोनिक मिसाइल ब्रहमोस का सफल परीक्षण कर दुनिया को नई ताकत का अहसास भी कराया था। सामरिक महत्व में इसे भारत की बड़ी कामयाबी के तौर पर भी देखा जा रहा है।

#WATCH An Indian Air Force Embraer transport aircraft specialized to conduct Airborne Early Warning and Control (AEW&C) function, successfully carried out Air to Air Refueling (AAR), pic.twitter.com/GFK0H2iGCV

— ANI (@ANI) 30 November 2017