डोकलाम विवाद: चीनी विदेश मंत्री ने कहा- दोनों देशों ने दिखाई राजनीतिक परिपक्वता

नई दिल्ली। डोकलाम को लेकर एक बार फिर भारत और चीन के बीच सियासत गरमाती दिख रही है। इसे लेकर भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात हुई है।

इस द्विपक्षीय बातचीत में डोकलाम मुद्दे पर भी चर्चा हुई। इसे लेकर भारत ने चीन से कहा है कि बेहतर द्विपक्षीय संबंध के लिए सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता एक अनिवार्य शर्त है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने पुष्टि की कि सुषमा और वांग के बीच सोमवार को हुई बातचीत में डोकलाम मुद्दा भी उठा था। उन्होंने कहा कि भारतीय विदेश मंत्री ने एक दूसरे की संवेदनशीलता और चिंताओं पर गंभीर विचार के बाद ही द्विपक्षीय मतभेदों तक पहुंचने की जरूरत को रेखांकित किया।

Chinese Foreign Min conveyed that peaceful resolution of the Doklam issue reflects political maturity on both sides. While agreeing with this, EAM reiterated that maintenance of peace in border areas is an essential pre-requisite for smooth development of bilateral relations:MEA

