कहते हैं ना कि आप अपने घर में चैन की नींद इसलिए सो पाते हैं क्योंकि भारतीय जवान सीमा पर अपनी जान कुर्बान कर आपकी रक्षा करते हैं। भारतीय सेना राष्ट्र की रक्षा बिना किसी मतलब के करती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हम उनकी इस कुर्बानी के बदले क्या देते हैं।

लेकिन इस बार दिल्ली के एअरपोर्ट का एक वीडियो सामने आया है जिसमें आप आम जनता की सेना के प्रति आदर की झलक नजर आएगी। वीडियो में आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से गुजर भारतीय सेना के जवानों को देखकर वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। लोगों के इस अभिवादन से खुश सेना के जवानों ने भी लोगों से हाथ भी मिलाया।

लगता है यह प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर है। वास्तव में, सेना के पूर्व कर्मचारियों के बीच शौर्य स्मारक पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि विदेशों में जब कहीं आम नागरिक सेना के जवानों को देखते हैं तो वो उनका तालियों के साथ सम्मान करते हैं। क्या हम इस परंपरा की शुरूआत नहीं कर सकते।

ये वीडियो मेजर गौरव आर्या ने अपनी ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है।

0300 hrs, Indira Gandhi International Airport, crowds break into spontaneous applause when they see #IndianArmy soldiers. The day has come 🙏 pic.twitter.com/olK3nIHXJY

— Major Gaurav Arya (@majorgauravarya) April 18, 2017