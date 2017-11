LIVE: GES में हिस्सा लेने पहुंची इवांका ने पीएम मोदी और सुषमा से की मुलाकात

हैदराबाद। हैदराबाद में मंगलवार से होने वाले वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन (GES 2017) में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप पहुंच चुकी हैं। सम्मेलन शुरू होने से पहले इवांका ने पीएम मोदी से मुलाकात की साथ ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिली।

कुछ ही देर में पीएम मोदी भी यहां पहुंचेंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी और इवांका ट्रंप दोनों की इस सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे।

पीएम मोदी और सुषमा स्वराज से इस मुलाकात के दौरान इवांका के साथ आए अधिकारियों का दल भी मौजूद था।

इससे पहले इवांका मंगलवार तड़के हैदराबाद पहुंची तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक एम महेंदर रेड्डी ने बताया कि इवांका मंगलवार तड़के शमशाबाद में राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचीं और 29 नवंबर की शाम लौट जाएंगी।

शहर में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त करते हुए 10 हजार से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। इनमें तेलंगाना पुलिस की आतंक-रोधी इकाई आक्टोपस, माओवादी-रोधी बल ग्रेहाउंड्स के जवान भी शामिल हैं। 50 डॉग स्क्वायड और तोड़फोड़ रोधी बल की 40 टीमें भी तैनात हैं।

तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक एम महेंदर रेड्डी ने बताया कि तीन दिवसीय इस आयोजन के शांतिपूर्ण और सुचारू संचालन के लिए सभी सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। सम्मेलन में भारत, अमेरिका और अन्य देशों के 1,500 प्रतिनिधि भाग लेंगे।

