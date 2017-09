कोलकाता HC के फैसले पर बोलीं ममता- गर्दन काट सकता है कोई, सिखा नहीं सकता

कोलकाता। कोलकाता हाईकोर्ट ने गुरुवार को ममता बनर्जी को बड़ा झटका देते हुए दुर्गा प्रतिमा, विसर्जन पर राज्य सरकार द्वारा लगाई गई रोक हटा दी। कोर्ट ने कहा कि मोहर्रम के दिन लोग रात 12 बजे तक मूर्ति विसर्जन कर सकेंगे। मगर हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी ने भी कड़े तेवर दिखा दिए हैं।

हाईकोर्ट के आदेश पर दीदी ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई मेरी गर्दन तो काट सकता है, मगर मुझे ये नहीं कह सकता कि मुझे क्या करना है। हालांकि ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि वो राज्य में शांति बहाली के लिए जरुरी सभी कदम उठाएंगी।

Someone can slit my throat but no one can tell me what to do: WB CM Mamata Banerjee on Calcutta HC's verdict on Durga idols' immersion pic.twitter.com/162ZXvn9RB

— ANI (@ANI) September 21, 2017