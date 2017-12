मकोका की तर्ज पर यूपी में आएगा 'यूपीकोका', योगी कैबिनट की मंजूरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध पर लगाम लगाने के इरादे से योगी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला किया है। यूपी कैबिनेट की हुई बैठक में महाराष्ट्र के मकोका की तर्ज पर सूबे में यूपीकोका लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही इसे राज्य की विधानसभा में पेश किया जाएगा। यूपीकोका के जरिए योगी सरकार प्रदेश में भू-माफिया, खनिज माफिया और संगठित अपराधों पर नकेल कसेगी। यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने इसकी जानकारी दी।

Uttar Pradesh cabinet approves proposal for UPCOCA, the bill will be presented in the State Assembly. This is being done to combat land mafia, mining mafia and organised crimes in the state: Sidharth Nath Singh, UP Minister pic.twitter.com/owz4onN5LX

