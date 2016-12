Previous

Next

अब फेसबुक मैसेंजर से ऐसे जानें, किस एटीएम में है कैश

संबंधित खबरें

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ नवंबर को कालेधन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर रोक लगाने के मकसद से 500 और 2000 के पुराने नोट बंद करने का फैसला किया था। इसके बाद से आम लोग पैसों की किल्लत से लगातार जूझ रहे थे।

फैसले को 50 दिन पूरे होने वाले हैं, लेकिन बैंकों और एटीएम के बाहर की लाइन खत्म ही नहीं हो रही है। कई एटीएम से कैश ही नहीं निकल रहा है। ऐसे में लोग अक्सर उन एटीएम की तलाश करते हुए दिखते हैं, जिससे कैश निकल रहा हो।

मगर, अब आपके कैश वाले एटीएम का पता करने के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। इसका पता लगाने के लिए कई ऐप मौजूद हैं कि आपके नजदीकी इलाके के किस एटीएम में कैश है। और अब आप फेसबुक मैसेंजर के जरिए भी कैश वाले एटीएम का पता कर सकते हैं।

ये करना होगा

फेसबुक मैसेंजर ऐप के सर्च ऑप्शन में जाएं और 'ATMBot' सर्च करें। यहां आपको ब्लू रोबोट जैसी एक प्रोफाइल दिखाई देगी। इस पर क्लिक करें और ज्वाइन कर लें। यहां आपको “Send Location” का ऑप्शन दिखाई देगा, इसे क्लिक करें और अपनी लोकेशन भेज दें। हालांकि, इसके लिए आपके स्मार्टफोन का GPS ऑन होना चाहिए।

लोकेशन भेजने के बाद आपको दो विकल्प दिए जाएंगे। पहला विकल्प होगा Send data of ATMs around you और दूसरा होगा Receive data of ATMs around you। अपने नजदीकी एटीएम में कैश की जानकारी प्राप्त करने के लिए Receive data विकल्प का चुनाव करें।

वहीं, अगर आप कैश की जानकारी देना चाहते हैं तो Send data विकल्प चुनें। रिसीव विकल्प चुनने के बाद आपको नजदीकी एटीएम की डीटेल मिल जाएगी, जिनमें कैश उपलब्ध है। अगर आपके पास मैसेंजर ऐप नहीं है, तो गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं।