श्रीनगर। फारूक अब्दुल्ला द्वारा कश्मीर में पत्थरबाजों का समर्थन करने के बाद अब उनके बेटे और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में एक वीडियो है, जिसमें एक कश्मीरी युवक को सेना की जीप के आगे बंधा हुआ देखा जा सकता है। वीडियो में जीप के पीछे एक बस भी जाती नजर आ रही है।

उमर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि शायद ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोई जीप पर पथराव ना करे सके। तस्वीर सामने आने के बाद सेना ने इस मामले की जांच करने की बात कही है।

बता दें कि कुछ दिनों पहले ही एक और वीडियो सामने आया था जिसमें कश्मीरी युवक शहर से गुजर रहे भारतीय सेना के जवानों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं लेकिन जवान कड़ा संयम दिखाते हुए वहां से चुपचाप गुजर रहे हैं। सेना ने इस वीडियो को सही पाया है और इसकी भी जांच के आदेश दे दिए हैं।

Here's the video as well. A warning can be heard saying stone pelters will meet this fate. This requires an urgent inquiry & follow up NOW!! pic.twitter.com/qj1rnCVazn— Omar Abdullah (@abdullah_omar) April 14, 2017