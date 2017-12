आज है संसद पर आंतकी हमले की 16वीं बरसी, गृहमंत्री ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। संसद पर 2001 में आज ही के दिन आतंकी हमला हुआ था। इस हमले की 16वीं बरसी पर पूरा देशशहीदों को नमन कर रहा है। इसी कड़ा में गृहमंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी ट्वीट करते हुए हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है।

राजनाथ सिंह ने ट्वीर कर शहीद जवानों को याद किया और उनके साहस को नमन किया, जिन्होंने 13 दिसंबर, 2001 को भारत के लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया।

The nation salutes the exemplary valour and courage of those martyrs who sacrificed their lives protecting the Temple of India’s Democracy on December 13, 2001. Their supreme sacrifice will always be remembered by us.

