Next

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के कृष्णा सेक्टर में भारतीय जवानों के साथ हुई बर्बरता को लेकर विदेश मंत्रालय ने बुधवार को पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित को समन भेजकर तलब किया। बासित जब विदेश सचिव से मिलने पहुंचे तो उन्होंने मांग रखी कि पाकिस्तान उन सैनिकों और कमांडर्स के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने इस घिनौनी हरकत को अजाम दिया है।

इसकी जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि विदेश सचिव ने अब्दुल बासित को समन भेजा था जिसमें दो भारतीय सैनिकों के साथ हुई बर्बरता को लेकर नाराजगी जताई थी। विदेश सचिव ने पाक उच्चायुक्त के सामने मांग रखी है कि पाकिस्तान उन सैनिकों और कमांडरों पर कार्रवाई करे जिन्होंने ऐसा किया है।

मंत्रालय ने कहा कि यह साफ है कि यह सब पाकिस्तानी सेना की मदद से किया गया है क्योंकि भारतीय सैनिकों के ब्लड सैंपल उन नमूनों से मेल खाते हैं जो रोजा नाला से मिले हैं। इससे साफ है कि बर्बरता के बाद आरोपी सीमा पार कर पाकिस्तान में गए थे।

Foreign Secretary summons Pak HC, conveys India's outrage, demands action against Pak soldiers and commanders responsible pic.twitter.com/lKaRzIlhKb— Gopal Baglay (@MEAIndia) May 3, 2017