परेश रावल ने डिलीट किया 'चाय वाला बनाम बार वाला' ट्वीट, मांगी माफी

नई दिल्‍ली। गुजरात चुनाव को लेकर सियासी पारा पूरे उफान पर है। जीत के चक्कर में जमकर जुबानी जंग हो रही है। ऐसे में यूथ कांग्रेस ने पीएम मोदी को लेकर जो टिप्पणी की थी, उसपर परेश रावल ने जो ट्वीट किया था वो, उसे हंगामे के बाद डिलीट कर दिया है।

देर रात चले ड्रामे के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और कलाकार परेश रावल ने अपने ट्वीट के लिए माफी भी मांग ली। परेशन रावल ने अपने ट्वीट पर माफी मांगते हुए लिखा, "मैं अपना ट्वीट डिलीट कर रहा हूं, क्‍योंकि वह सही नहीं था और मैं लोगों की भावनाएं आहत करने के लिए माफी मांगता हूं।"

Deleted the tweet as it’s in bad taste n I apologise for hurting feelings .

— Paresh Rawal (@SirPareshRawal) November 21, 2017