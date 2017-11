लुधियाना की प्लास्टिक फैक्ट्री में आग के बाद गिरी इमारत, 3 की मौत

लुधियाना। सोमवार सुबह सूफिया चौक के पास एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने के कुछ देर के भीतर ही फैक्ट्री की पांच मंजिला इमारत गिर गई। इमारत गिरने की वजह से कई लोग मलबे में दब गए, जिसमें तीन लोगों की मौत की सूचना है।

मलबे से जो एक शव निकाला गया, उसकी पहचान इंदरजीत सिंह(60) निवासी पखोवाल रोड स्थित रोज इन्क्लेव के रुप में हुई है। बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ, बीएसएफ व जालंधर से पीएपी (पंजाब आर्म्ड फोर्स) की टीमें पहुंच चुकी हैं। सेना ने भी बचाव कार्य के लिए मोर्चा संभाला है।

#UPDATE Three people dead in fire and collapse of building near a plastic manufacturing factory in Industrial Area- A near Sufia Chowk in Ludhiana

#Punjab Team of National Disaster Response Force at the site of fire and building collapse in a plastic manufacturing factory in Industrial Area- A near Sufia Chowk in Ludhiana pic.twitter.com/4YJCvrrplS

— ANI (@ANI) November 20, 2017